Полиция готовит экстрадицию задержанного в РФ украинского кикбоксера

Расследованием занимается Соломенское управление полиции Киева.

Украинские правоохранители получили от Интерпола информацию о задержании в России украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, который находится в розыске в рамках уголовного дела.

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Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"Мы получили от России по каналам Интерпола информацию о задержании Оленчика. Также россияне прислали запрос, находится ли задержанный в розыске. Информация передана инициатору розыска – Соломенскому управлению полиции в городе Киеве", – сказал он.

"Готовим документы на экстрадицию", – добавил Тракало.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге задержали чемпиона мира по кикбоксингу, украинца Вадима Оленчика. Он подозревается в убийстве знакомого и угоне автомобиля.