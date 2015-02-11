МВД обнародовало имена погибших в Краматорске

В настоящее время установлены личности погибших:

1. Горенко Валерий Иванович, 01.07.1955, найден в г. Краматорск, ул. Рыбинская

2. Клименко Александра Николаевна, 22.09.1981, г. Краматорск, ул. Парковая, д. 99, найдена на ул. Парковой

3. Матвиенко Руслан Владимирович, 05.05.1978, г. Краматорск, бул. Краматорский, д. 16, найден на территории автокооператива "Винера"

4. Колозин Владимир Иванович, 11.10.1953, найден на ул. Марата, д. 14

5. Ткаченко Елена Николаевна, 1971 года рождения, найдена на ул. Парковая, д. 99, на пустыре

6. Неустановленное лицо.

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Кроме того, на сайте МВД обнародован список из 33 человек, раненых в результате обстрела Краматорска и доставленных в травматологическое и хирургическое отделения.

10 февраля боевики обстреляли Краматорск из Горловки. Ранее в АТЦ сообщили, что при этом использовались кассетные снаряды с суббоеприпасами повышенной дальности "Торнадо", был обстрелян штаб АТО, а затем жилые дома города. Позже в Генштабе сообщили, что обстрел велся с использованием РСЗО "Смерч".