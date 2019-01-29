У арестованного крымскотатарского активиста Бекирова снова ухудшилось состояние здоровья

Российские силовики в декабре прошлого года задержали Эдема Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Активиста обвиняют в хранении более 10 кг тротила и 190 патронов.

У незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова снова ухудшилось состояние здоровья.

Об этом дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила в Facebook.

"Отец находится в двухместной камере, размером 6 кв. метров вместе с Сервером Мустафаевым (фигуранта"дела Хизб ут-Тахрир"). По его словам, "круглосуточный свет, постоянно работающая видеокамера, двухъярусная кровать, неудобство в отправлении естественных надобностей. Из удобств в камере только кипятильник. Понятно, что в таких условиях и здоровый будет больным", - написала она.

Бекирова заявляет, что, по словам адвокатов и сокамерников политзаключенного, у него ухудшилось состояние здоровья.

"У отца еще одна гнойная рана на ноге из-за антисанитарных условий содержания, а после укола инсулина у него отекло лицо, в частности, нижняя губа. Кроме того, в СИЗО у него появился кашель и отдышка. В пятницу, 25 января, папу вывозили из СИЗО для медобследования, однако результаты анализов опять неизвестны", - отметила дочь Бекирова.

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Она также добавила, что сегодня 49-й день незаконного содержания её отца в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Активиста обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинской помощи. Также у Бекирова ампутирована нога.

13 декабря так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

15 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Бекирова вывозили в симферопольскую больницу на медобследование. 18 января стало известно, что Бекирова вернули в СИЗО, хотя его обследование должно было длиться две недели.

23 января глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что состояние Бекирова резко ухудшилось.