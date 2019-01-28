Адвокат рассказал об условиях содержания арестованного крымскотатарского активиста Бекирова

Родные Бекирова заявляют об угрозе его жизни. Известно, что у активиста – сахарный диабет ампутирована нога, из-за чего ему необходимо постоянно делать перевязки.

Арестованный в аннексованном Крыму активист Эдем Бекиров находится в одной камере в СИЗО вместе с одним из координаторов движения «Крымская солидарность» Сервером Мустафаевым.

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Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Мустафаева Сергея Легостова, передает радио Свобода. «Шесть квадратных метров на двоих, круглосуточное освещение, постоянно включена видеокамера, двухярусная кровать, неудобство в исправлении естественных потребностей. Из удобств в камере – только кипятильник. Холодильника и телевизора нет, поэтому невозможно долго хранить продукты», – рассказал Легостов.

По словам адвоката, передает Наумлюк, Бекиров даже не может нормально помыться, поскольку ему сложно передвигаться.

Родные Бекирова заявляют об угрозе его жизни. Известно, что у активиста – сахарный диабет ампутирована нога, из-за чего ему необходимо постоянно делать перевязки.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на два месяца.

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с решением суда.