В результате обстрела Краматорска погибли 3 мирных жителя, 15 - ранены

Об этом говорится в оперативной информации департамента здравоохранения Донецкой областной госадминистрации по состоянию на 13.30.

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"Пострадавшие доставлены в лечебно-профилактические учреждения города, им оказывается вся необходимая помощь", - уточняется в сообщении.

В настоящее время информациия о состоянии пострадавших отсутствует.