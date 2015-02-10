В результате обстрела Краматорска погибли 3 мирных жителя, 15 - ранены

14:05, 10 февраля 2015
Общество
3310 0

В результате обстрела Краматорска погибли 3 человека, еще 15 получили ранения.

В результате обстрела Краматорска погибли 3 человека / @kramatorsk_ukr

Об этом говорится в оперативной информации департамента здравоохранения Донецкой областной госадминистрации по состоянию на 13.30.

Читайте такжеПорошенко заявил о многочисленных раненых в Краматорске из-за обстрела "Торнадо"

"Пострадавшие доставлены в лечебно-профилактические учреждения города, им оказывается вся необходимая помощь", - уточняется в сообщении.

В настоящее время информациия о состоянии пострадавших отсутствует.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter