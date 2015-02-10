В результате обстрела Краматорска погибли 3 мирных жителя, 15 - ранены
14:05, 10 февраля 2015Общество
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В результате обстрела Краматорска погибли 3 человека, еще 15 получили ранения.
В результате обстрела Краматорска погибли 3 человека / @kramatorsk_ukr
Об этом говорится в оперативной информации департамента здравоохранения Донецкой областной госадминистрации по состоянию на 13.30.
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"Пострадавшие доставлены в лечебно-профилактические учреждения города, им оказывается вся необходимая помощь", - уточняется в сообщении.
В настоящее время информациия о состоянии пострадавших отсутствует.
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