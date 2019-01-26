Как побороть лишний вес: лучшие упражнения для похудения

УНИАН собрал самые доступные и эффективные упражнения для обретения стройной фигуры.

После окончания новогодних праздников многие украинцы задумались о том, чтобы привести себя в форму к весне. Как известно, самый простой и естественный способ обрести красивую фигуру – это спорт.

Вопреки расхожему мнению, для похудения не требуется часы напролет проводить в спортзале. Гораздо важнее подобрать правильные упражнения, а затем выполнять их добросовестно и регулярно.

УНИАН собрал самые доступные и эффективные упражнения для похудения.

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Как похудеть?

Тем, кто рассматривает спорт, как способ похудения, следует понимать – физические нагрузки не дают быстрого результата. Специалисты отмечают, что с помощью ежедневных физических нагрузок человек может сжечь лишь 10-30% калорий, получаемых из пищи.

Тем не менее, физические упражнения необходимы. В долговременной перспективе они способствуют росту мышечной массы, оказывают укрепляющее воздействие на сердечно-сосудистую систему и метаболизм, что серьезно способствует снижению веса.

Наилучший способ достигнуть цели – совмещать регулярные физические нагрузки с диетой, или хотя бы внести серьезные изменения в свой рацион, ограничив потребление фаст-фуда, газированных напитков и сахара.

УНИАН рекомендует приступать к занятиям спортом только после консультации со специалистами.

Упражнения для похудения

Страдающим от лишних килограммов людям желательно не делать упражнений с собственным весом. Вместо этого лучше сосредоточиться на умеренных кардионагрузках.

Бег трусцой.

Одно из лучших упражнений для похудения и поддержания физической формы в целом. Полчаса бега в среднем темпе позволяют сжечь 600-800 килокалорий. Регулярные пробежки по меньшей мере три раза в неделю могут оказать удивительное воздействие на фигуру.

Прыжки со скакалкой.

Далеко не каждый готов бегать трусцой в снегу и на морозе. Прыжки со скакалкой представляют собой прекрасную альтернативу бегу – выполнение упражнения в среднем темпе на протяжении 10-15 минут позволяет сжечь до 300 килокалорий. Выполнять упражнение рекомендуется по меньшей мере четыре раза в неделю. Кроме того, упражнение улучшает координацию и укрепляет скелетную мускулатуру.

Плавание.

Регулярное посещение бассейна оказывает положительное воздействие на организм в целом. Час плавания позволяет сжечь около 500 килокалорий, наиболее эффективные стили для этого – баттерфляй и кроль. Занятия плаванием, при этом, создают минимальную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, поэтому не имеют противопоказаний даже при серьезном избыточном весе.

Велоспорт.

Большинство людей каталось на велосипеде в детстве, а некотрые не расстаются с колесами и в зрелом возрасте. Велосипедные прогулки являются прекрасной формой кардионагрузки, укрепляющей сердечно-сосудистую систему и мышцы ног. Час езды позволяет сжечь 600-800 килокалорий. Занятия велоспортом рекомендуется практиковать по меньшей мере 3 раза в неделю.

Аэробика.

Упражнения по аэробике хороши тем, что дают сбалансированную нагрузку и доступны всем в домашних условиях. Неотъемлемой частью занятий аэробикой является ритмическая музыка.

Базовые упражнения по аэробике достаточно просты.

Упражнение для рук и ног

1. Принять упор лежа, выпрямить ноги. Спина должна быть прямой.

2. На вдохе вытянуть вперед правую руку, и одновременно – левую ногу.

3. На выдохе – вернуться в исходное положение.

Упражнение следует выполнять в 2-4 подхода, по 8-12 раз для каждой стороны.

Приставные шаги в сторону

1. Поставить ноги чуть шире плеч, развернуть носки на 45 градусов. Согнуть ноги в коленях и занять полуприсевшее положение.

2. Согнуть руки в локтях, держать их над коленями.

3. Сделать шаг в сторону левой ногой (колени при этом остаются согнутыми), затем сделать шаг в ту же сторону правой ногой.

4. Менять направление движения каждые 5-10 шагов.

Выполнять упражнение на протяжении 1-3 минут.

Подъем ноги в сторону из полуприседа

1. Поставить руки на талию, ноги – на ширине плеч.

2 Согнуть ноги в коленях и опуститься в полуприсед.

3. Выпрямляясь из положения полуприседа, одновременно поднять правую ногу в сторону максимально высоко.

4. Вернуться в исходное положение.

Выполнять упражнение в 2-4 подхода, по 10-15 раз.

Прочие виды спорта.

Помочь в похудении может практически любой подвижный спорт: футбол, теннис, гребля, катание на роликах, коньках или лыжах. Добиться успеха поможет регулярность и самодисциплина.

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