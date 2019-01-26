Как побороть лишний вес: лучшие упражнения для похудения
После окончания новогодних праздников многие украинцы задумались о том, чтобы привести себя в форму к весне. Как известно, самый простой и естественный способ обрести красивую фигуру – это спорт.
Вопреки расхожему мнению, для похудения не требуется часы напролет проводить в спортзале. Гораздо важнее подобрать правильные упражнения, а затем выполнять их добросовестно и регулярно.
УНИАН собрал самые доступные и эффективные упражнения для похудения.
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Как похудеть?
Тем, кто рассматривает спорт, как способ похудения, следует понимать – физические нагрузки не дают быстрого результата. Специалисты отмечают, что с помощью ежедневных физических нагрузок человек может сжечь лишь 10-30% калорий, получаемых из пищи.
Тем не менее, физические упражнения необходимы. В долговременной перспективе они способствуют росту мышечной массы, оказывают укрепляющее воздействие на сердечно-сосудистую систему и метаболизм, что серьезно способствует снижению веса.
Наилучший способ достигнуть цели – совмещать регулярные физические нагрузки с диетой, или хотя бы внести серьезные изменения в свой рацион, ограничив потребление фаст-фуда, газированных напитков и сахара.
УНИАН рекомендует приступать к занятиям спортом только после консультации со специалистами.
Упражнения для похудения
Страдающим от лишних килограммов людям желательно не делать упражнений с собственным весом. Вместо этого лучше сосредоточиться на умеренных кардионагрузках.
Бег трусцой.
Одно из лучших упражнений для похудения и поддержания физической формы в целом. Полчаса бега в среднем темпе позволяют сжечь 600-800 килокалорий. Регулярные пробежки по меньшей мере три раза в неделю могут оказать удивительное воздействие на фигуру.
Прыжки со скакалкой.
Далеко не каждый готов бегать трусцой в снегу и на морозе. Прыжки со скакалкой представляют собой прекрасную альтернативу бегу – выполнение упражнения в среднем темпе на протяжении 10-15 минут позволяет сжечь до 300 килокалорий. Выполнять упражнение рекомендуется по меньшей мере четыре раза в неделю. Кроме того, упражнение улучшает координацию и укрепляет скелетную мускулатуру.
Плавание.
Регулярное посещение бассейна оказывает положительное воздействие на организм в целом. Час плавания позволяет сжечь около 500 килокалорий, наиболее эффективные стили для этого – баттерфляй и кроль. Занятия плаванием, при этом, создают минимальную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, поэтому не имеют противопоказаний даже при серьезном избыточном весе.
Велоспорт.
Большинство людей каталось на велосипеде в детстве, а некотрые не расстаются с колесами и в зрелом возрасте. Велосипедные прогулки являются прекрасной формой кардионагрузки, укрепляющей сердечно-сосудистую систему и мышцы ног. Час езды позволяет сжечь 600-800 килокалорий. Занятия велоспортом рекомендуется практиковать по меньшей мере 3 раза в неделю.
Аэробика.
Упражнения по аэробике хороши тем, что дают сбалансированную нагрузку и доступны всем в домашних условиях. Неотъемлемой частью занятий аэробикой является ритмическая музыка.
Базовые упражнения по аэробике достаточно просты.
Упражнение для рук и ног
1. Принять упор лежа, выпрямить ноги. Спина должна быть прямой.
2. На вдохе вытянуть вперед правую руку, и одновременно – левую ногу.
3. На выдохе – вернуться в исходное положение.
Упражнение следует выполнять в 2-4 подхода, по 8-12 раз для каждой стороны.
Приставные шаги в сторону
1. Поставить ноги чуть шире плеч, развернуть носки на 45 градусов. Согнуть ноги в коленях и занять полуприсевшее положение.
2. Согнуть руки в локтях, держать их над коленями.
3. Сделать шаг в сторону левой ногой (колени при этом остаются согнутыми), затем сделать шаг в ту же сторону правой ногой.
4. Менять направление движения каждые 5-10 шагов.
Выполнять упражнение на протяжении 1-3 минут.
Подъем ноги в сторону из полуприседа
1. Поставить руки на талию, ноги – на ширине плеч.
2 Согнуть ноги в коленях и опуститься в полуприсед.
3. Выпрямляясь из положения полуприседа, одновременно поднять правую ногу в сторону максимально высоко.
4. Вернуться в исходное положение.
Выполнять упражнение в 2-4 подхода, по 10-15 раз.
Прочие виды спорта.
Помочь в похудении может практически любой подвижный спорт: футбол, теннис, гребля, катание на роликах, коньках или лыжах. Добиться успеха поможет регулярность и самодисциплина.
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