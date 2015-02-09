Адвокат потерпевших заявил о задержании подозреваемых в убийстве экс-заместителя мэра Славянска

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель интересов жены убитого, адвокат Артур Мурадов.

«Мне сказали, что якобы задержаны эти люди. Им объявлено о подозрении и избрана мера пресечения», - сказал Мурадов, отметив, что не владеет информацией, где были задержаны подозреваемые.

По его словам, задержание произошло на прошлой неделе. Следствие по делу будет вести прокуратура Донецкой области.

По словам Мурадова, сейчас в одно производство объединены материалы открытых дел по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Донецкой области найдены тела бывшего первого заместителя мэра Славянска и его водителяКак сообщал УНИАН, Кульматицкий бесследно исчез вечером 28 января. Его похитили вместе с автомобилем и водителем, когда он подъехал к своему дому. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

31 января в Александровском районе Донецкой области обнаружили тела Кульматицкого и его водителя.

Справка УНИАН. Бывшую мэра Славянска Донецкой области Штепу задержали в июле 2014 года по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

18 августа народный депутат от «Батькивщины» Андрей Павловский призвал СБУ проверить деятельность некоторых должностных лиц органов местного самоуправления восточных областей Украины на предмет их сотрудничества с террористами.

В частности, по данным Павловского, Кульматицкий был «правой рукой Штепы», руководил схемами отмывания бюджетных средств и обеспечивал договоренности «Донецкой народной республики» с местной властью.