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В ОРДО наблюдается неконтролируемый рост цен: группа "ИС" показала стоимость продуктов питания

10:51, 23 января 2019
Общество
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Иллюстрация / фото pixabay.com

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

В частности, при том, что средняя зарплата в «бюджетной сфере ДНР» (по данным «центра занятости ДНР») составляет от 4200 до 5000 руб., цены на основные продукты питания составляют: масло сливочное - 81 руб. за 180 гр.; хлеб - 20-40 руб.; сосиски - 300 руб. за кг; гречка - 30 руб. за кг; майонез - 47 руб. за 350 гр.; сметана - 36 руб. за 450 гр. В то же время, подорожали яйца с 52-65 руб. до 65-77 руб., свинина с 239-300 руб. до 295-350 руб., крупы с 31-33 руб. до 41 руб., рис - в среднем на 8 рублей за килограмм.

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Теги: #продукты#ОРДО