В ОРДО наблюдается неконтролируемый рост цен: группа "ИС" показала стоимость продуктов питания

Средняя зарплата в «бюджетной сфере ДНР» (по данным «центра занятости ДНР») составляет от 4200 до 5000 руб.

На временно оккупированной территории Донецкой области наблюдается неконтролируемый рост цен на продукты питания.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

В частности, при том, что средняя зарплата в «бюджетной сфере ДНР» (по данным «центра занятости ДНР») составляет от 4200 до 5000 руб., цены на основные продукты питания составляют: масло сливочное - 81 руб. за 180 гр.; хлеб - 20-40 руб.; сосиски - 300 руб. за кг; гречка - 30 руб. за кг; майонез - 47 руб. за 350 гр.; сметана - 36 руб. за 450 гр. В то же время, подорожали яйца с 52-65 руб. до 65-77 руб., свинина с 239-300 руб. до 295-350 руб., крупы с 31-33 руб. до 41 руб., рис - в среднем на 8 рублей за килограмм.