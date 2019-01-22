Более 3 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Соборности на границе Тернопольской и Хмельницкой областей (фото, видео)

Жители двух областей соединили украинский флаг на мосту через реку Збруч, которую называют рекой единения.

Более 3 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня Соборности на границе Тернопольской и Хмельницкой областей.

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Как сообщили УНИА в пресс-службе облгосадминистрации, мероприятия прошли на границе Борщевского района Тернопольской области и Чемеровецкого района Хмельницкой области.

Жители двух областей соединили украинский флаг на мосту через реку Збруч, которую называют рекой единения. Участие в акции приняли более 3 тыс. участников, среди которых и представители власти с Тернопольщины, Хмельнитчины и Львовщины.

«Когда мы едины – мы побеждаем всех оккупантов. И сегодня мы символически находимся на этом месте, ибо оно – святое для всех украинцев. Здесь отдавали жизнь в рядах украинского сечевого стрелецтва, украинской народной армии, УПА, и приложили много усилий для объединения нашего государства», – отметил во время выступления председатель ОГА Степан Барна.

Он также добавил, что данное место символическое, поскольку рядом расположена могила солдата второй мировой войны и могила Романа Шухевича.

«Таким образом мы пытались объединить украинскую историю. А объединив историю, мы объединили два берега реки Збруч и объединили Украину», – сказал глава Тернопольщины.