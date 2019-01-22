Филарет раскритиковал перевод томоса об автокефалии ПЦУ

По его словам, название новосозданной ПЦУ "необходимо исправить".

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет раскритиковал название новосозданной церковной структуры и заявил, что ее следует называть "Украинская православная церковь".

Об этом Филарет заявил в интервью телеканалу ТСН.

"Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить. Это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно - Украинская православная церковь", - аргументировал он.

Читайте такжеПЦУ не подчинена Константинопольскому патриархату - Епифаний

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.