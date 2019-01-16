Жителей оккупированного Донецка поздравили с "еще одним прожитым днем" – соцсети (фото)

«Как говорят в России: «Денег нет, но вы держитесь!». Всем хорошего настроения», – написано на листовках.

В оккупированном Донецке разбросали листовки с поздравлением о «еще одном прожитом дне».

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Об этом сообщает благотворительный фонд «Вернись живым» на своей странице в Facebook со ссылкой на пост местного жителя в соцсети.

«Скрепы «республики». На временно оккупированной территории – очередной виток экономического кризиса: низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, сокращение на некогда активно работающих шахтах. Несмотря на отсутствие активных боевых действий, местные жители, которые еще вчера верили в будущее «ДНР» и «ЛНР», массово выезжают из оккупированных городов. Тем временем, сегодня, 16 января, то ли-то сам глава «ДНР», то ли его «фанаты», разбрасывали над городом листовки с поздравлением о «еще одном прожитом дне», – говорится в сообщении.

«Утро 16.01.19 г. Донецк, Куйбышевский р-н, разбросано огромное количество листовок с запоздалым поздравлением от главы «республики» с тем, что прожили ещё один день... Тамара Ивановна со второго парадного очень обрадовалась такому поздравлению», - написал мужчина.

«Как говорится в России: «Денег нет, но вы держитесь!». Всем хорошего настроения», – написано на листовках с изображением главаря «ДНР» Дениса Пушилина.