Юрий Голик: Днепропетровская ОГА превратила старую школу в Покрове в современное образовательное пространство

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил об открытии после реконструкции школы №5, которая была построена 53 года тому назад и сейчас представляет собой современное образовательное пространство.

«Сегодня у школы второй день рождения. 500 детей сегодня пришли в абсолютно новую школу, которую не узнали», - сказал Голик.

Он отметил, что в школе теперь есть новый, яркий, утепленный, энергосберегающий фасад. Кроме того, в школе сделаны новая крыша. утепленный фундамент, установлены новые окна, коммуникации, двери, батареи, парты. В каждом классе установлены интерактивные доски.

Советник также рассказал, что в каждой рекреации на каждом этаже расположены бук-кроссинги. «Мы открываем бук-кроссинги в каждой школе, которую реконструирует Днепропетровская ОГА. Сегодня сразу после реконструкции школы мы привезли сюда и подарили 1000 новых книг. Это самый быстрый и простой способ привить детям любовь к чтению», - сказал Голик.

По его словам, бук-кроссинги не предполагают никаких формуляров, членских билетов и каталогов. «Просто бери и читай», - отметил советник. Кроме того, школа получила новые спортивный и актовый залы, столовую, медиатеку и ресурсную комнату, открытую в рамках Социальной программы Марины Порошенко.