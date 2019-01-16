На Черниговщине первая община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины

Вчера жители села Еленовка во время сходки села решили стать частью ПЦУ.

В Черниговской области первая община бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил настоятель Екатерининской церкви (ПЦУ) в Чернигове отец Евгений (Орда).

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«Черниговщина присоединилась к процессу объединения - село Оленевка Борзнянского района вернулась в ПЦУ. Молодцы! Решились», - написал священник.

Как сообщил председатель Борзнянского районного совета Виктор Горбащенко, вчера жители села Оленевка во время собрания села решили стать частью ПЦУ.

«Действительно, вопрос был внесен в повестку дня, обсуждался и было принято решение. Не выступали ни представители ПЦУ, ни РПЦ. Никакого принуждения или противостояния не было. Выступали люди, которые считают необходимым перейти в лоно Украинской Церкви», - сказал он.

Горбащенко подчеркнул, что решение было добровольным, а все остальное - политические интриги и желание сохранить, что имеешь.

Ведь вчера местный священник бывшей УПЦ МП Александр Гладыш заявил журналистам, что за решение перейти в ПЦУ якобы голосовали не местные жители. По его мнению, голосовали за переход в ПЦУ всего 4-6 жителей Оленевки.

В селе Оленевка проживают около тысячи человек. Храм в Оленевке принадлежал к бівшей Нежинской епархии УПЦ МП.