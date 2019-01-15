Жители Донбасса: полиция установила личности пострадавших в смертельном ДТП на Харьковщине
13:36, 15 января 2019Общество
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В результате ДТП пострадали 9 человек в возрасте от 20 до 55 лет.
В результате смертельного ДТП на Харьковщине пострадали 9 жителей Донбасса / фото hk.npu.gov.ua
Полиция установила личности пострадавших в ДТП вблизи Чугуева Харьковской области, в результате которой четыре человека погибли.
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Все девять человек в возрасте от 20 до 55 лет оказались жителями Донецкой и Луганской областей, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Семь из них с травмами различной степени тяжести были доставлены в Чугуевскую районную больницу, еще двое - в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области утром 14 января на автодороге неподалеку от города Чугуев в результате ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai погибли четверо человек.
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