Жители Донбасса: полиция установила личности пострадавших в смертельном ДТП на Харьковщине

В результате ДТП пострадали 9 человек в возрасте от 20 до 55 лет.

Полиция установила личности пострадавших в ДТП вблизи Чугуева Харьковской области, в результате которой четыре человека погибли.

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Все девять человек в возрасте от 20 до 55 лет оказались жителями Донецкой и Луганской областей, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Семь из них с травмами различной степени тяжести были доставлены в Чугуевскую районную больницу, еще двое - в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области утром 14 января на автодороге неподалеку от города Чугуев в результате ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai погибли четверо человек.