Операция по удалению пули из легкого одесского активиста Михайлика прошла успешно

По данным главы партии "Сила людей", немецкие правоохранители, присутствовавшие на операции, забрали изъятую пулю.

Сегодня, 11 января, в Мюнхене (Германия) операция по удалению пули из легкого лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение, прошла успешно.

Об этом заявил глава указанной политсилы Александр Солонтай.

«Утром в Германии прооперировали и удалили пулю из легких Олега Михайлика. Операция длилась несколько часов и была более сложной, чем планировалось, но к счастью, прошла успешно. Олег под наблюдением врачей и сейчас под наркозом», - отметил Солонтай.

По его данным, немецкие правоохранители, присутствовавшие на операции, забрали изъятую пулю.

Как сообщил бывший заместитель председателя Одесской облгосадминистрации (при Михаиле Саакашвили) Александр Боровик, легкие Михайлика «работают прекрасно», но хирургам пришлось удалить части живой ткани, так как пуля была глубоко и близко к артерии.

«Это никак не повлияет на его жизнь и физическое состояние. Сможет бежать марафон, если захочет», - подчеркнул Боровик.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

Адвокаты Михайлика изначально настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста.

В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям извлеченную пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.

Однако в начале января этого года Михайлик заявил о затягивании украинскими правоохранителями оформления документов для обеспечения законности передачи пули, которую изымут из его тела.

Хирургическое вмешательство должно было состояться утром 9 января, но было перенесено из-за отсутствия документов, которые ждут в Германии.

Как сообщил в Facebook бывший заместитель председателя Одесской облгосадминистрации (при Михаиле Саакашвили) Александр Боровик, операцию Михайлику будут делать в ведущей клинике Мюнхена, а Мюнхенский институт криминальной медицины проведет независимую экспертизу пули.

10 января Михайлик сообщил УНИАН, что операция назначена на утро 11 января, и, по его данным, по состоянию на вечер четверга необходимые документы к немецким правоохранителям не поступали.

Сегодня в Нацполиции заявили, что все необходимые документы направлены в Германию и пуля уже извлечена.