Денисова призывает Россию немедленно провести медицинскую диагностику и лечение политзаключенного Клыха

Клых, несмотря на ухудшение состояния здоровья, намерен вновь начать голодовку.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает представителей российской власти немедленно провести медицинскую диагностику и лечение болезней украинского политического заключенного Станислава Клыха, незаконно осужденного в России.

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Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook. "Обеспокоена неутешительными новостями о состоянии здоровья политзаключенного Станислава Клыха, которого удерживают в исправительной колонии Российской Федерации", - заявила Денисова.

Она отметила, что об ухудшении самочувствия Клых сообщил в открытом письме. В частности, он пишет, что "состояние его здоровья критическое, возможна гангрена и есть подозрение на рак". "Вызывает беспокойство то, что в таком состоянии Станислав заявил о намерении вновь начать голодовку", - подчеркнула Денисова.

"Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и советнику президента РФ, председателю Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с требованием немедленно принять меры по обеспечению медицинского ухода, а также диагностики и лечения болезней, о которых указал Станислав в своем письме", - заявила Денисова.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак.

В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники.

Украинца содержат в колонии в Челябинской области.