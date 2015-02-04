В Чернигове милиция закрыла подпольное казино в бывшем бомбоубежище



Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Согласно сообщению, игроки попадали в подпольное казино, спустившись в подземный ход в 30 метрах от объекта. Собственно само игорное заведение располагалось в подвале жилого дома в центре города. Заведение имело три входа – два из них, оснащенные металлическими дверями с решетками и камерами видеонаблюдения по периметру здания, а также особый третий – подземный. Клиенты запускались внутрь только по звонку, после согласования и ”идентификации” видеокамерой.

Милиционеры окружили заведение с трех входов и в присутствии понятых спилили замки металлических дверей, решеток и попали внутрь, где обнаружили три игровых зала. В двух больших были установлены 16 игровых автоматов, а в маленьком – 7 компьютеров-симуляторов. На момент приезда милиции в залах находилось 10 игроков, которые в дальнейшем дали показания. Игровое оборудование было изъято правоохранителями.

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По этому факту открыто уголовное производство с признаками преступления по ч. 1 ст. 203-2 УКУ (занятие игорным бизнесом), которое наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Как уточнили УНИАН в фонде коммунального имущества Черниговского городского совета, подвал жилого дома ранее был бомбоубежищем, но потом это помещение было снято с учета службой гражданской защиты и в 2012 году приватизировано предпринимателем.