Госпитализированных украинских моряков с затонувшего у берегов Турции судна выписали из больницы - посол

Семь украинских моряков в ближайшее время вернутся в Украину.

Семь пострадавших украинских моряков с затонувшего у берегов Турции судна выписали из больницы в городе Самсун.

Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в микроблоге Twitter.

Читайте такжеАвария судна у берегов Турции: идентифицировали тела двух украинцев

"Украинские моряки выписаны из клиники города Самсун. Утром они встретились с губернатором Самсуна - еще раз выражаем благодарность Осману Каймаку и турецкой стороне за оказанную высокопрофессиональную помощь и искреннюю заботу. В ближайшее время моряки вернутся на родину", - заявил Сибига.

Как сообщал УНИАН, утром 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt под флагом Панамы.

По данным украинского МИД, из 13 членов экипажа судна 11 - граждане Украины. В результате аварии погибли четверо украинцев, остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун. Спасатели достали из воды тела трех погибших украинцев.