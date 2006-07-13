Вопрос, кто будет управлять газотранспортной системой (ГТС) Украины, надо решать с чисто экономических подходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель НАК «Нафтогаз Украины» Александр БОЛКИСЕВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, «снимая вопрос управления ГТС, Украина от этого только выиграет”.

«Без решения этого вопроса ежегодно сокращается транзит, строятся обходные пути вокруг Украины…», - добавил А.БОЛКИСЕВ.

При этом он отметил, что «если мы прописываем, что обеспечивается баланс газа Украины, то Украина от этого только выиграет. Надо изучить этот вопрос с чисто экономических подходов. Я бы не говорил, что это плохо».

Также А.БОЛКИСЕВ отметил, что если будет решен вопрос с газотранспортным консорциумом, то нет необходимости в посредниках на внутреннем рынке газа.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» является монополистом по перекачиванию газа из России в страны ЕС, транспортируя 90% экспорта российского газа.

Газотранспортная система Украины состоит из 37,5 тыс. км газопроводов, 71 компрессорной станции и 13 подземных хранилищ газа с общим активным объемом газа 32 млрд. кубометров.

Пропускная способность системы на входе составляет 288 млрд. кубометров газа в год, на выходе - 175 млрд. кубометров, в том числе в страны Европы - 141 млрд. кубометров.

В 2005 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 0,5% или на 0,7 млрд. кубометров, по сравнению с 2004 годом, до 136,4 млрд. кубометров.