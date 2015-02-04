Заключенный "Доктор Пи" Слюсарчук попал в больницу с нарушениями сознания

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив.

Он отметил, что "Доктор "Пи" в настоящее время находится в лечебном учреждении при СИЗО "в состоянии средней тяжести".

Также Демкив отметил, что распространенная в СМИ информация от ГПтС о попытке самоубийства "Доктора «Пи» является "поспешной".

"Мы не можем пока комментировать, это была попытка самоубийства, без официального подтверждения медиков", - отметил представитель ведомства.

Начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб сегодня во время брифинга дал разъяснение распространенной в СМИ информации о "Докторе "Пи".

"3 февраля Слюсарчуку провели томографию и ряд других манипуляций, в результате которых диагноз острого заболевания центральной нервной системы, который мог бы угрожать жизни пациента, не был подтвержден. Возле него находились 4 охранника. Наручниками его приковали к кровати. После того, как вчера, 3 февраля, начались все эти сообщения, количество охраны и милиции увеличилось, поэтому шансы сбежать были минимальны. И после всего этого пациент с соответствующими рекомендациями был снова переведен в больницу СИЗО, где он сейчас и получает лечение", - сообщил Зуб.

Читайте также"Доктора Пи" приговорили к восьми годамНа вопрос, сколько времени пациент "Доктор "Пи" был без сознания, начальник управления ответил, что примерно сутки-полтора, после чего его состояние стало улучшаться.

«У нас есть такие понятия, как сопор, ступор, кома. Так вот, он находился на грани ступора-сопора. В кому он не впадал. Но сознание было нарушено. Во вторник он начал выполнять элементарные команды - открой глаза, подними руку. Однако все равно по состоянию на вчера, он был не совсем адекватен», - отметил Зуб.

По его словам, на момент, когда пациента переводили в больницу СИЗО, он был в состоянии так называемого глубокого оглушения, то есть реагировал только на очень сильные раздражители. На обычное обращение - как зовут, почему здесь находитесь - не отвечал.

«Мы не можем сказать, в чем причина этого всего, потому что к нам его доставили уже в том состоянии, в каком находился там. У больного были признаки интоксикации, а следовательно - проводилась дезинтоксикационная терапия. От врачей больницы СИЗО никаких официальных данных не было. Но были очевидные симптомы интоксикации - с гипотонией, с нарушением сознания. Почему мы его задержали на двое суток? Мы должны были исключить острое заболевание оболочек головного мозга. Подтвердить или исключить этот диагноз мы могли только после компьютерной томографии и других специфических обследований, которые вчера мы провели. У нас есть документ, что у него нет острого заболевания. А значит, мы отдали его в ту больницу, из которой он поступил», - добавил Зуб.

Как сообщал УНИАН, сегодня Управление здравоохранения Львовского горсовета и коллектив больницы скорой медицинской помощи Львова (БСМП) опровергли распространенную 3 февраля в СМИ информацию, что заключенный в СИЗО Андрей Слюсарчук, известный как "Доктор "Пи ", необоснованно находится в больнице, поскольку «абсолютно здоров и не нуждается ни в какой медицинской помощи".

УОЗ и БСМП сообщили, что пациент "Доктор "Пи" был доставлен 1 февраля в БСМП в состоянии, которое дежурными врачами квалифицировалось как тяжелое и требовало нахождения в отделении анестезиологии с палатами интенсивной терапии (отделении реанимации).

Компетентный источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту УНИАН, что 31 января в СИЗО города Львова Слюсарчук пытался покончить жизнь самоубийством приняв неизвестные медицинские препараты. Он после предоставления комплекса реанимационных мероприятий на месте, в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц Львова.

В пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области информацию о попытке отравления не комментировали, в то же время опровергли еще одну распространенную в СМИ версию: о якобы побеге "Доктора «Пи» из СИЗО. По данным пресс-службы, "заключенный Слюсарчук был этапирован в одно из профильных медицинских учреждений здравоохранения города Львова, где находится и сейчас".

Как сообщал УНИАН, 14 февраля приговором Сиховского райсуда Львова Андрей Слюсарчук, известный как «Доктор «Пи», лишен свободы сроком на 8 лет со сроком срока исчисления с момента задержания - 14 ноября 2011 года.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора. Однако по результатам расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что Слюсарчук - самозванец, у которого нет даже высшего образования.

После проведения расследования Слюсарчук обвинен в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной лечебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжких телесных повреждений и убийством по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.