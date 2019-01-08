В Полтаве умер подросток, которого в ноябре на переходе сбила известный в городе ресторатор (видео)

Все это время мальчик не приходил в сознание.

В Полтаве после двух месяцев комы, умер 15-летний Артем Левченко, которого 6 ноября в самом центре города сбил внедорожник, за рулем которого находилась 34-летняя владелица ресторанного бизнеса.

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Женщина до сих пор не задержана и никакого подозрения ей не вручено. Горожане боятся, что она вообще избежит наказания и поэтому сегодня перекрыли дорожное движение в центре Полтавы, говорится в сюжете ТСН. С самого утра на место гибели 15-летнего Артема Левченко полтавчане несут живые цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи.

Два месяца назад, по словам свидетелей, на пешеходном переходе в самом центре Полтавы Мерседес-внедорожник на большой скорости сбил подростка, который шел по переходу с велосипедом. Удар был такой силы, что у машины смяло крыло и разбило лобовое стекло.

Артема сбила Наталья Саенко - владелица нескольких известных в Полтаве ресторанов. Пока медики оказывали мальчику первую помощь, водитель вместе с сосвоим супругом, который приехал на место ДТП, скручивали номерные знаки и удаляли видео с регистратора. За всем этим, говорят полтавчане, спокойно наблюдал местный прокурор. Камеры наружного видеонаблюдения в этот день не работали и родственники погибшего не считают это стечением обстоятельств.

«Муж водителя на месте преступления забрал видеорегистратор, куда-то отвез, привез обратно пустой», - рассказывают родные юноши.

Два месяца Артем провел в глубокой коме на аппаратах искусственного поддержания жизни. Наталья Саенко в это время и дальше управляла другим автомобилем. Водительское удостоверение у нее не забрали, никакого подозрения не вручили. Родные Артема и местные жители боятся, что деньги и родственные связи спасут ресторатора от наказания. Требуя прозрачного расследования, возмущенные горожане перекрыли движение транспорта в центре Полтавы.

Телефон Саенко не отвечает. Месяц назад ТСН удалось с ней связаться, впрочем комментарий водителя был кратким, она отрицала свою вину.

Артем умер на Рождество, так и не очнувшись. После этого дело переквалифицировали. «Статья 286, ч 2 – ДТП, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас продолжаются соответствующие криминалистические экспертизы. Я вас уверяю, что сегодня, возможно завтра максимум, будет принято решение о привлечении виновного лица к уголовной ответственности», - отметили в полиции.

Полтава будет прощаться с мальчиком завтра. Артем Левченко был единственным сыном и внуком в семье. За день до трагедии, вспоминают родители, он сообщил им, что решил стать врачом.