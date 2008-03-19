Председатель Харьковского облсовета предлагает запретить БЮТ

Председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН предложил депутатам Харьковского облсовета обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой инициировать запрет деятельности Блока Юлии Тимошенко. Информация об этом размещена на официальном сайте Харьковского облсовета.

«Сегодня во время обсуждения порядка дневного пленарного заседания XXV сессии, - идет речь в сообщении, - председатель Харьковского областного совета В.САЛЫГИН информировал депутатов и присутствующих о том, что Львовский областной совет принял обращение к Президенту Украины, в котором содержится требование запретить деятельность Партии регионов и Коммунистической партии Украины».

В.САЛЫГИН предложил депутатам включить от имени фракций областного совета, которые подписали Меморандум о сотрудничестве, в повестку дня сессии обращения к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с просьбой инициировать обращение к суду с требованием запретить деятельность политических партий и общественных организаций, которые входят в Блок Юлии Тимошенко, «поскольку их действия нельзя квалифицировать иначе, как геноцид и измену государству», информирует сайт облсовета.

О реакции депутатов не сообщается.

Как сообщал УНИАН, фракции БЮТ и «Наша Украина» не принимали сегодня участия в роботе внеочередной сессии облсовета. Свой отказ они мотивировали отсутствием в повестке дня сессии важных для жизни области вопросов, а также, как они считают, исключительно политическим характером внесенных для обсуждения вопросов.

Вместо 150 в зале работало около 100 депутатов.

Среди прочего депутаты, в частности, утвердили сегодня обращения к Верховной Раде, Президенту Украины, Кабинета Министров «относительно ситуации, которая сложилась в результате установления порядка продажи земельных участков и права их аренды исключительно на аукционах». Всего на повестку дня было вынесено 2 вопроса, обращения депутатов и «разное». Большую часть работы сессии заняло обсуждение ситуации, которая сложилась в результате выемки документов сотрудниками СБУ в Харьковском горсовете 18 марта в рамках расследования уголовного дела относительно финансовых нарушений.

Как сообщалось, последняя внеочередная сессия Харьковского городского совета недавно также была проигнорирована фракциями БЮТ и «НУ» в горсовете приблизительно с такой же мотивацией.