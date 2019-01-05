На территории Киево-Печерской Лавры активисты насчитали 20 тысяч квадратных метров незаконных застроек (видео)

Это может стать основанием для расторжения аренды с РПЦ. Стоимость новостроек, по меньшей мере, сорок миллионов долларов.

Киево-Печерская Лавра и двадцать тысяч квадратных метров незаконной застройки. Именно столько насчитали активисты на территории монастырского комплекса.

И это может стать законным основанием для расторжения договора аренды с Московским патриархатом, говорится в сюжете ТСН.

За последние несколько лет в историческом заповеднике появились шестнадцать абсолютно новых сооружений - два ресторана, гостиница, овощехранилище, административный корпус и четырехэтажное здание неизвестного назначения в подпорной стене. Стоимость новостроек, по меньшей мере, сорок миллионов долларов.

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«Площадь всех зданий лавры - 60 тысяч. 30 были переданы УПЦ МП, а 20 тысяч квадратных метров недвижимости были незаконным образом застроены. То есть это надстройки, пристройки, постройки новых корпусов. Фактически была построена новая Лавра», - говорят активисты.

Строительство происходило вопреки запретам и предписаниям ЮНЕСКО, всемирной организации по защите памятников культурного наследия, к которым относится и Киево-Печерская Лавра. Теперь в правоотношениях между государством и Московским патриархатом возникла двусмысленная ситуация. Священники не сохранили историческую идентичность вверенного им имущества, и этим нарушили договор аренды. А новые постройки в договоре аренды не прописаны, поэтому кто их владелец тоже неизвестно.

Жители Лавры, традиционно, земельные скандалы не комментируют.

«Относительно расторжения договоров. Есть собственник имущества – это государство Украина. Есть пользователь, все договоры, которые заключены, и есть пункт, что в случае нанесения вреда объекту, договор по требованию одной из сторон расторгается», - добавляют активисты.

Ранее сообщалось, что журналисты обнародовали текст договора о передаче части сооружений Киево-Печерской Лавры в пользование УПЦ МП.