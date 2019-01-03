На Прикарпатье задержали криминального авторитета, которого за год уже дважды выдворяли из Украины

"Тенго Гальскому" на 10 лет запрещен въезд на территорию страны.

На Ивано-Франковщине задержали «вора в законе» по кличке «Тенго Гальский».

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке «Тенго Гальский», используя фиктивные документы, незаконно въехал на территорию Украины.

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По оперативной информации, злоумышленник прибыл в Украину для координации деятельности организованных преступных группировок. «Вор в законе» должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от краж, грабежей, разбойных нападений и кражи автомобилей в столичном регионе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из комплексов отдыха в Ивано-Франковской области. Во время задержания правоохранители обнаружили у мужчины пистолет ПМ и поддельные документы для незаконного пребывания в Украине.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием) и устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский" (настоящее имя - Тенгиз Чарая) в 2018 году дважды выдворяли из Украины.

"Вору в законе" на 10 лет запрещен въезд на территорию страны.