Украинцев больше всего беспокоят война на Донбассе и маленькие зарплаты – опрос

Также многих граждан волнует повышения тарифов на коммунальные услуги и основные товары, безработица, коррупция во власти.

Украинцев больше всего волнует война на Донбассе и низкий уровень зарплат и пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса общественного мнения представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Проблемами, которые сегодня волнуют украинцев больше всего, являются военный конфликт на востоке Украины (назвали 58% опрошенных), низкий уровень зарплат и пенсий (57%), повышение тарифов на коммунальные услуги (52%), повышение цен на основные товары, инфляция (35,9%), безработица, отсутствие работы (25,2%); взяточничество и коррупция во власти (23,3%), а также невозможность получить качественное медицинское обслуживание (17%)", - говорится в пресс-релизе по результатам исследование.

В то же время, введение военного положения в стране поддерживали 24,9% опрошенных, не поддержали - 64,8%. При этом считают, что введение военного положения помогло способствовать урегулированию ситуации на востоке страны только 14,1%, что не помогло - 71,9%.

Читайте такжеУкраинцы считают главными событиями года Объединительный собор и военное положение - опрос

Также, согласно результатам опроса, подавляющее большинство респондентов (78,2%) указало, что введение военного положения в Украине никоим образом не повлияло на их желание голосовать на президентских выборах 2019 года.

Опрос общественного мнения проводили с 16 по 22 декабря 2018 года совместно Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени А.Яременко. Опрос охватил всю территорию страны (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону. Всего было опрошено 2045 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 2,2%. Уровень кооперации респондентов составляет 57%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".