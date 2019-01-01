В Киеве пройдет факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Участники шествия соберутся в 18:00.

Националистические организации проведут факельное шествие в Киеве по случаю 110-летия со дня рождения предводителя ОУН Степана Бандеры.

Участников призывают собираться в 18:00 возле памятника Тарасу Шевченко в столице. Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году (№ 9234), среди которых - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

11 декабря во Львовской области 2019 год объявлен годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.

Справка УНИАН. 1 января 2019 года отмечается 110 лет со дня рождения Степана Бандеры - украинского политического деятеля, одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения ХХ века, а после раскола Организации украинских националистов - председателя Провода ОУН (б).