В Украине в новогоднюю ночь будут дежурить 10 тысяч полицейских

Ожидается, что массовые мероприятия посетят около 1,4 миллиона украинцев.

В Украине в новогоднюю ночь за охраной порядка будут следить 10 тысяч полицейских.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

«За охраной общественного порядка будут следить около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии», - написал он.

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По его данным, в праздничную ночь в 680 населенных пунктах государства запланировано почти 950 массовых мероприятий, ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев.

Наибольшее внимание правоохранители будут уделять местам массового празднования граждан, где будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками. Также полиция проведет профилактику на дорогах.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 31 декабря на 1 января работа наземного общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, маршрутных такси и метро) будет продлена на 3 часа, а фуникулер будет работать круглосуточно.