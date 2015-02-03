Папа Римский и Сноуден стали номинантами на Нобелевскую премию

В списке номинантов также российская "Новая газета", которая критикует президента России Владимира Путина, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

Номинировать кандидатов в призеры могут тысячи людей, включая парламентариев, и все заявки должны быть отправлены не позже 1 февраля. Лауреат премии, размер которой составляет $ 1,2 миллиона, будет объявлен в октябре.

Норвежский Нобелевский институт не публикует имена номинантов, но эксперты из Норвегии составляют списки.

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Папа Римский был выдвинут на соискание за усилия в борьбе за социальную справедливость и защиту окружающей среды.

Бывший наемный служащий американской разведки Эдвард Сноуден, раскрывший миру детали электронного слежения США, стал номинантом за то, что указал, как мало у граждан способов демократического контроля за слежкой со стороны спецслужб.