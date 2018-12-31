Жителей оккупированного Крыма призвали отметить Новый год по киевскому времени

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказал мнение, что по московскому времени встречать Новый год в аннексированном Крыму "выползет лишь пьяная оккупационная быдлота".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров призвал жителей аннексированного Крыма отмечать Новый 2019 год по киевскому времени. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Мне неинтересно, отмечаете вы Новый год или нет... Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 года в 24.00 по киевскому времени на свою улицу или двор ( балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями вступление в 2019 год. Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет лишь пьяная оккупационная быдлота", – заявил Чубаров.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.