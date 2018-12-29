Греческий бизнесмен запустил в Одесской области масштабный социальный проект "Дети региона"

По предварительной информации, список состоит из более 700 нуждающихся детей.

Глава благотворительного Фонда, владелец строительной компании «Гефест» Пантелеймон Бумбурас приступил к реализации социального проекта «Дети региона». 150 детей из малообеспеченных семей Одесской области за два дня получили от греческого мецената новую сезонную обувь, канцелярские наборы и игрушки.

Помощь в организации благотворительной акции оказала областная служба по делам детей. Чиновники сформировали списки наиболее нуждающихся ребят.

Речь идёт об адресной помощи «из рук в руки» детям-сиротам, детям под опекой, детям из многодетных семей, а также воспитанникам ДДСТ (детских домов семейного типа).

«Я считаю, что каждый уважающий себя бизнесмен должен не только приумножать свой капитал, но и помогать нуждающимся. Дети - это будущее страны. Они - лучшая инвестиция, которая поможет государству развиваться и становиться сильнее. Мой Фонд поддерживает ряд социальных проектов, связанных с молодежью. Сейчас мы запустили новый - «Дети региона». Будем помогать ребятам из малообеспеченных семей, сиротам и которые остались без родительской поддержки», - отметил Пантелеймон Бумбурас.

По предварительной информации, список состоит из более 700 нуждающихся детей.

«В подарочные наборы входят обувь, необходимая канцелярия, игрушки и сладости. Обувь закупается на предстоящий сезон согласно тех размеров, которые нам подавала служба по делам детей. Те дети, которых мы навестим в конце зимы, получат весеннюю обувь», - добавила сотрудник «Фонда Бумбураса» Анна Калашник.

Подарки от главы Фонда уже получили дети из 4 районов Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский и Николаевский), а также городов Южный и Белгород-Днестровский.

Организаторы проекта планируют обеспечить обувью всех нуждающихся детей до конца февраля 2019 года.