На Новый год общественный транспорт в Одессе будет работать всю ночь

Ряд маршрутов общественного транспорта будет работать с 22.00 31 декабря до 6.00 1 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января в связи с празднованием Нового года ряд маршрутов городского транспорта в Одессе будет работать всю ночь.

Об этом повідомиляється на официальном сайте города Одесса.

Так, с 22:00 31 декабря 2018 года до 06:00 1 января 2019 года будет организована работа городских маршрутов:

трамвайных маршрутов:

№ 3 - 3 ед.,

№ 5 - 1 ед.,

№ 7 - 3 ед.,

№ 10 - 2 ед,

№ 13 - 2 ед,

№ 15 -2 ед.,

№ 18 - 2 ед.,

№ 19 - 1 ед.,

№ 20 - 1 ед.,

№ 21 - 1 ед.,

№ 26 - 1 ед.,

№ 28 - 1 ед .;

троллейбусных маршрутов:

№ 2 - 1 ед.,

№ 3 - 2 ед,

№ 7 - 3 ед.,

№ 8 - 2 ед.,

№ 9 - 3 ед.,

№ 11 - 1 ед.,

№ 12 - 2 ед .;

автобусных маршрутов:

№ 117 - 2 ед.,

№ 127 - 4 ед.,

№ 137 - 4 ед .;

№ 145 - 4 ед.,

№ 148 - 4 ед.,

№ 150 - 5 ед.,

№ 168 - 10 ед.,

№ 175 - 4 ед.,

№ 185 - 4 ед.,

№ 198 - 2 ед.,

№ 201 - 3 ед.,

№ 203 - 2 ед.,

№ 232а - 6 ед.,

№ 242 - 4 ед.,

№ 220а - 2 ед. по маршруту «Рыбпорт - пл. Независимости».

Как сообщал УНИАН, во Львове в новогоднюю ночь будут курсировать трамваи и ночные автобусы.