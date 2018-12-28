На Новый год общественный транспорт в Одессе будет работать всю ночь
В ночь с 31 декабря на 1 января в связи с празднованием Нового года ряд маршрутов городского транспорта в Одессе будет работать всю ночь.
Об этом повідомиляється на официальном сайте города Одесса.
Так, с 22:00 31 декабря 2018 года до 06:00 1 января 2019 года будет организована работа городских маршрутов:
трамвайных маршрутов:
№ 3 - 3 ед.,
№ 5 - 1 ед.,
№ 7 - 3 ед.,
№ 10 - 2 ед,
№ 13 - 2 ед,
№ 15 -2 ед.,
№ 18 - 2 ед.,
№ 19 - 1 ед.,
№ 20 - 1 ед.,
№ 21 - 1 ед.,
№ 26 - 1 ед.,
№ 28 - 1 ед .;
троллейбусных маршрутов:
№ 2 - 1 ед.,
№ 3 - 2 ед,
№ 7 - 3 ед.,
№ 8 - 2 ед.,
№ 9 - 3 ед.,
№ 11 - 1 ед.,
№ 12 - 2 ед .;
автобусных маршрутов:
№ 117 - 2 ед.,
№ 127 - 4 ед.,
№ 137 - 4 ед .;
№ 145 - 4 ед.,
№ 148 - 4 ед.,
№ 150 - 5 ед.,
№ 168 - 10 ед.,
№ 175 - 4 ед.,
№ 185 - 4 ед.,
№ 198 - 2 ед.,
№ 201 - 3 ед.,
№ 203 - 2 ед.,
№ 232а - 6 ед.,
№ 242 - 4 ед.,
№ 220а - 2 ед. по маршруту «Рыбпорт - пл. Независимости».
Как сообщал УНИАН, во Львове в новогоднюю ночь будут курсировать трамваи и ночные автобусы.