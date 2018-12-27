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На курсы украинского для венгров Закарпатья за неделю записались 300 человек

13:17, 27 декабря 2018
Общество
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Именно обучение должно стартовать в начале 2019 года argumentua.com

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Об этом сообщил венгерский уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа во время общения с журналистами в конце декабря, сообщает радио Свобода.

"На прошлой неделе венгерское правительство объявило о начале бесплатного обучения украинского языка для венгров Закарпатья. Уже записалось 300 человек", - отметил Грежа.

Он напомнил, что координацию проведения курсов осуществляет береговский институт Ференца Ракоци, который также финансируется венгерской стороной.

"Специалисты разрабатывали методики, есть и литература. По окончании можно сдать экзамен и проверить свой уровень", - подчеркнул венгерский уполномоченный.

Само обучение должно начаться в начале 2019 года.

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Теги: #Закарпатье#украинский язык#курсы