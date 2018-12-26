Более трети украинцев хотели бы работать за границей

Треть опрошенных также изъявили желание заняться собственным делом.

35% опрошенных украинцев изъявили желание работать за границей, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 32%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг» в рамках спецпроекта «Портреты регионов».

«35% опрошенных изъявили желание работать за границей (против 32% в прошлом году), при этом 52% из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине», - говорится в выводах социологического исследования.

Отмечается, что традиционно высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди жителей регионов Западной Украины.

Кроме того, треть опрошенных изъявили желание заняться собственным делом, а 7% сообщили, что уже имеют собственное дело. Зато 52% признались, что не имеют такого стремления.

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Высший уровень желания открыть собственное дело наблюдается среди опрошенных столичного региона, Ривненской и Донецкой областей. Среди изъявивших желание открыть собственное дело 31% заявили, что хотели бы заниматься торговлей, по 10% - строительством и ремонтом, фермерством и туризмом, 8-9% - бизнесом в сфере развлечений и отдыха, индустрии красоты и здоровья или общественного питания.

*** Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях и г. Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.