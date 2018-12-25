Папа Римский в рождественском послании попросил мира для Украины

Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, что с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще опаздывает, сказал Понтифик.

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании попросил мира для Украины.

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Текст традиционного послания Urbi et Orbi ("городу и миру") публикует портал Vatican News. "Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, что с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, что уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан. Уверяю свою близость христианским общинам этого региона и молюсь за то, чтобы могли строиться отношения братства и дружбы" - заявил Папа Римский.

Также в своем обращении Папа вспомнил о Сирии, пожелал "найти братство после этих долгих лет войны". "Пусть же международное сообщество решительно прилагает усилия для политического решения, которое отложило бы в сторону разделенные и отдельные интересы, чтобы сирийский народ, а особенно те, которые были вынуждены оставить свою землю и искать убежища в другом месте, смогли снова жить в мире на своей родине", - отметил он.

Также Франциск упомянул о конфликтах в Йемене, ситуацию в Африке, на Корейском полуострове, Венесуэле и Никарагуа.