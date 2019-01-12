Старый Новый год 2019: когда празднуют и народные приметы

Старый Новый год 2019 празднуют в ночь с 13 на 14 января.

Традиции празднования Старого Нового года стали складываться в начале прошлого века при смене календаря. Этот праздник - редкий исторический феномен, который появился в результате смены летоисчисления.

Традиция праздновать Старый Новый год в Украине происходит от расхождения Юлианского календаря и Григорианского календаря – того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней. Поэтому Старый Новый год 2019 празднуют в ночь с 13 на 14 января.

Как праздновать Старый Новый год 2019

Обычаи празднования Старого Нового года совпадают с празднованием новогодней ночи. На ужин садится вся семья. Встречать праздник нужно в мире и согласии, нельзя ссориться.

До наших дней дошел и обряд посевания. Посевали большей частью дети, причем, щедрее всех одаривали тех, кто пришел в дом первым.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Считается, что в этот день не следует произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Счет монет якобы принесет слезы на весь год.

Читайте такжеВ Украине празднуют Католическое Рождество: сочельник, традиции и символы

Также верят, что на Старый Новый год нельзя ничего давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь.

Если 14 января вынести сор, то и счастье из дома вынесешь. В первый день Старого Нового Года в дом первым должен войти мужчина, именно поэтому посевать ходят только мальчики.

Гадания на Старый Новый год

На Старый Новый год принято гадать. Есть несколько вариантов:

- перед сном положите под подушку гребешок, при этом приговаривая: "Суженый мой ряженый, расчеши мне голову!". Тот, кто во сне будет чесать голову, тот и будет суженым.

- возьмите бумажный лист и скомкайте его. Положите скомканный лист на дно перевернутой тарелки или блюдца и подожгите. После этого блюдце со сгоревшей бумагой поднесите к стене и осторожно поворачивайте, пока на стене не обозначится какая-либо тень, по очертаниям которой и судят о ближайшем будущем.

- над банкой с крупой держат левую руку ладонью вниз. Сосредоточившись, нужно задать интересующий вопрос. После этого возьмите из банки горсть крупы и высыпьте ее на стол, после чего пересчитайте количество зерен. Если число зерен четное, это означает положительный ответ — ДА, нечетное число, означает отрицательный ответ — НЕТ.

- наугад можно взять любую книгу и задать вопрос. После этого назвать номер страницы и номер строки на ней — то, что было в этом месте написано в книге, и служит ответом.