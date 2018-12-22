Также городской голова поручил осуществить проверку всех заведений общественного питания Львова, включая МАФы и павильоны.

Во Львове приостановили работу всех рождественских ярмарок после взрыва на территории одной из них в центре города, который произошел сегодня вблизи оперного театра.

Читайте такжеРождественскую ярмарку в центре Львова закрывают

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак.

«По результатам заседания городской комиссии по технике безопасности и чрезвычайным ситуациям было принято решение приостановить работу рождественских ярмарок на проспекте Свободы (Галицкий район), площади Рынок (Галицкий район) и проспекте Червоной Калины (Железнодорожный район) на время работы комиссии по обследованию», - отметила она.

По словам пресс-секретаря, районным комиссиям поручено провести обследование ярмарок до 17.00 23 декабря и предоставить выводы об их дальнейшей работе. Департамент экономического развития совместно с юридическим департаментом должен направить обращение в правоохранительные органы для проведения расследования и привлечения к ответственности виновных лиц в рамках действующего законодательства.

Также городской голова Андрей Садовый озвучил предложение - провести проверку всех заведений общественного питания города Львова, включая МАФы, павильоны, и в случае выявления фактов нарушений пожарной безопасности — передавать результаты проверки в соответствующие органы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, на проспекте Свободы на территории Рождественской ярмарки в 13.22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Осколочное ранение и ожоги получили четыре человека. Пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в реанимации, двое - в ожоговом отделении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"), предусматривающей наказание - до трех лет ограничения свободы.