Суд отказался отпустить под домашний арест украинского политзаключенного Гриба - адвокат

Согласно медицинскому заключению, у Павла Гриба могут возникнуть внутренние кровотечения.

Северо-Кавказский окружной военный суд отказался изменить меру пресечения украинскому политзаключенному Павлу Грибу с содержания под стражей на домашний арест, несмотря на существенное ухудшение состояния его здоровья.

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Как сообщает Громадське, адвокат Гриба Марина Дубровина заявила, что политзаключенному необходимо провести высококвалифицированное обследование и лечение.

Во время судебного заседания 21 декабря адвокат попросила приобщить к делу медицинское заключение доктора медицинских наук Украины, которое он составил на основании результатов обследования Гриба в Ростове-на-Дону.

Согласно заключению, "в условиях пребывания Гриба в СИЗО такое состояние здоровья чревато появлением внутреннего кровотечения".

Из-за плохого самочувствия подзащитного Дубровина просила суд изменить меру пресечения на домашний арест.

«Адвокат отметила, что сторона обвинения представила все доказательства, допросила всех свидетелей со своей стороны, так что Гриб не сможет "уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей". Вместо этого сторона обвинения "не увидела оснований" для изменения меры пресечения украинцу. Гособвинение сослалось на документы из следственного изолятора, в которых состояние здоровья политзаключенного названо «удовлетворительным», - говорится в сообщении.

Коллегия судей согласилась приобщить к делу заключение о состоянии здоровья Гриба, но отказалась изменить ему меру пресечения.

Следующее заседание по делу Гриба запланировано на 18 января.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. 7 сентября стало известно, что Гриба содержат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Гриба тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались дать разрешение украинским врачам на посещение и осмотр украинца в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября на судебном заседании свидетель стороны обвинения изменила показания в пользу Гриба.

12 декабря Грибу в суде стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, заявили о необходимости обследования Гриба. Заседание суда было перенесено на 21 декабря, а обследование так и не было проведено.

21 декабря адвокат Гриба Дубровина заявила, что парень практически ослеп, и часто даже не способен прочитать документы, которые ему передают. Отец политзаключенного рассказал, что у Павла Гриба прогрессирует цирроз печени.