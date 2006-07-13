Ожидается резкое снижение температуры

После длительного периода жаркой погоды 15 июля в западных, северных и центральных областях Украины, 16 июля также в восточных областях и в южной части ожидается существенное снижение дневной температуры воздуха до 19-24°, в западных областях до 15-20°, на юге и востоке 16 июля 20-26°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, снижение температуры будет сопровождаться грозовыми дождями, в отдельных районах сильными ливнями, градом, шквалами 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

Завтра ожидается в Украине переменная облачность, в западной половине кратковременные грозовые дожди, местами град, шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье днем местами сильные дожди. На остальной территории ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, отдельные грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°; днем 26-31, на востоке и юге до 34°, в Карпатах 17-22°.

15-16 июля ожидается резкое изменение погоды. Снижение температуры ночью 15 июля до 13-18°, 16 июля до 10-15°, днем до 19-24°, на юге до 21-26°, в западных областях до 15-20°; на высокогорье Карпат ночью до 5-10°, днем до 8-13°; только 15 июля в южных, восточных областях и в Крыму ночью 16-21°, днем 26-31°. Пройдут грозовые дожди, в западных областях, днем 15 июля и ночью 16 июля в Украине местами сильные дожди и сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (ночью 15 июля в южной и восточной частях отдельные кратковременные дожди, грозы). Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

17-18 июля сохранится неустойчивая погода. Кратковременные дожди, грозы, ночью 17 июля в западных и северных областях местами сильные дожди. Температура ночью 17 июля 10-16°, в восточных областях, в Крыму и Приазовье 13-18°, днем в западной половине 18-24°, в восточной половине 21-27°.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, местами слабый град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°, по области ночью 17-22°, днем 26-31°.

15-16 июля - грозовые дожди. Утром и днем 15 июля и ночью 16 июля местами сильные дожди, в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, 15 июля местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Температура снизится ночью 15 июля до 13-18°, 16 июля до 10-15°, днем до 19-24°.

17-18 июля удержится неустойчивая погода. Кратковременные дожди, грозы, ночью 17 июля местами сильные дожди. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°.