Подарки на новый год 2019: что подарить, лучшие идеи для подарков

УНИАН расскажет, что лучше подарить родственникам на Новый год, какие подарки на Новый год купить девушке или парню, а также друзьям.

До Нового года 2019 осталось менее двух недель, а значит, если вы не успели купить подарки - самое время подумать о них.

УНИАН расскажет что подарить родственникам на Новый год, какие подарки на Новый год купить девушке или парню, а также друзьям. Мы сделали подборку самых интересных подарков.

Что подарить мужу/жене на Новый год 2019

Для женщины отличным подарком могут стать предметы повседневного гардероба - хороший кашемировый свитер, теплый шерстяной кардиган, красивая пижама.

Аксессуары станут прекрасной идеей, если вы знаете предпочтения своей половинки - золото, серебро, платина. Можно обратить внимание на модные аксессуары в масс-маркете, если женщина следит за модными тенденциями. Парфюмы и косметика тоже прекрасный выход - можно обратить внимание на хороший набор кистей для макияжа.

Сертификат на массаж, прическу, макияж или на какие-то курсы порадует любого.

Для мужчины идеальным подарком станут гаджеты (часы, планшет, телефон) или качественная одежда - свитер, шарф, перчатки. Можно обратить внимание на рюкзаки или мужские сумки из кожи - такой подарок прослужит долго и точно запомнится.

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Сертификаты, путевки. Шикарным подарком на Новый год будет романтическое путешествие.

Что подарить родителям на Новый год 2019

Идеальным вариантом могут стать техника, электроника и гаджеты - новый телефон, планшет или плеер. Товары для дома тоже станут прекрасной идеей - лишний комплект постельного белья никогда не повредит, красивый набор посуды, ваза, картина.

Родителей порадуют и какие-то сертификаты на различные процедуры или путевки - например, в Карпаты. Книги, подписки на любимые журналы - хороший подарок для тех, кто любит читать.

Можно обратить внимание на мелочи для дома, которые сделают его уютнее, - это могут быть винтажные вещи даже с барахолки. Вещи с историей станут отличным подарком для родных.

Что подарить девушке/парню на новый год 2019

Гаджеты снова в первом месте в нашем списке - наушники, умные часы, колонки, электронная книга - все это очень понравится Вашей второй половинке.

Украшения для девушек - качественная бижутерия или ювелирные изделия, если позволяет бюджет. Также это может быть косметика, парфюмерия, приборы для укладки волос (утюжок, плойка).

Из вещей - сумки, зонты, кошельки, качественная одежда. Все то же самое подойдет и для подарка парню.

Если мужчина носит костюмы - подарите ему интересные запонки. Также хорошим подарком может стать сертификат на курсы, путешествие вдвоем, романтический уикенд, билеты на концерт любимой группы.

Что подарить другу/подруге на новый год 2019

Это как раз тот случай, когда не стоит дарить бесполезных безделушек.

Для подружки отличным вариантом станут наборы уходовой косметики или декоративной. Они уже идут с праздничной упаковкой, поэтому можно просто сразу их купить и подарить.

Качественная бижутерия - прекрасный подарок для модницы. Шарфы, перчатки, кошельки - мелочи, но способны порадовать любую девушку. Сертификаты на укладку, макияж или в СПА - подруга будет вам благодарна.

Для друга так же подойдут варианты с одеждой - свитера, шарфы, шапки, перчатки. Билеты на концерты, набор инструментов, часы, гаджеты - от каждого из вариантов мужчины будут в восторге, стоит лишь ориентироваться на вкусы Вашего друга.