Писк восторга, смех и слезы: как детвора реагирует на подарки от Святого Николая (видео)

По традиции, утром 19 декабря дети получают подарки под подушку от Святого Николая.

19 декабря православные христиане отмечают День Святого Николая.

По традиции, утром дети получают подарки под подушку от Святого Николая. Считается, что подарки ждут только тех, кто хорошо себя вел и был послушным весь год. Те же дети, которые капризничали, получают розги.

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В христианстве Святой Николай заботится о воинах, водителях и тех, кто путешествует. Также он помогает бедным и считается покровителем детей, студентов, моряков, торговцев и лучников.

Также в Украине все больше почитается традиция проявления заботы о нуждающихся: как в виде благотворительных мероприятий в церковных общинах, так и в светских благотворительных проектах.

Накануне праздника в школах проводятся уроки, на которых детей учат писать письма Святому Николаю. Бесценны эмоции малышей, которые достают из-под подушки подарки и разворачивают их.