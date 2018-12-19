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Писк восторга, смех и слезы: как детвора реагирует на подарки от Святого Николая (видео)

10:00, 19 декабря 2018
Общество
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По традиции, утром дети получают подарки под подушку от Святого Николая. Считается, что подарки ждут только тех, кто хорошо себя вел и был послушным весь год. Те же дети, которые капризничали, получают розги.

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В христианстве Святой Николай заботится о воинах, водителях и тех, кто путешествует. Также он помогает бедным и считается покровителем детей, студентов, моряков, торговцев и лучников.

Также в Украине все больше почитается традиция проявления заботы о нуждающихся: как в виде благотворительных мероприятий в церковных общинах, так и в светских благотворительных проектах.

Накануне праздника в школах проводятся уроки, на которых детей учат писать письма Святому Николаю. Бесценны эмоции малышей, которые достают из-под подушки подарки и разворачивают их.

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