Кровавое ДТП в Харькове: суд озвучил результаты экспертизы и новые сроки ареста Зайцевой и Дронова

Позицию обвинения поддержала представитель потерпевших Лариса Матвеева.

На очередном заседании по делу о ДТП на Сумской в Харькове Киевский райсуд озвучил результаты дополнительной судебно-медицинской экспертизы и на 60 суток продлил срок содержания под стражей обвиняемым.

Обвиняемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов останутся под стражей до 16 февраля, передает "МедиаПорт".

Продлить меру пресечения обвиняемым просили прокуроры. Защитники Дронова и Зайцевой возражали — просили применить к обвиняемым более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Дронов просил отпустить его под домашний арест с электронным браслетом.

"Я не собираюсь никуда уходить, убегать, прятаться, тем более, я сам пришел на первый суд, готов сдать паспорт, права, загранпаспорт...", — сказал обвиняемый судье.

Зайцева поддержала своего защитника Юлию Козырь. Опровергая риски, указанные в ходатайстве обвинения, она говорила о проблемах со здоровьем своей подзащитной.

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"В материалах дела есть медицинская документация, которая исследовалась судом, объявлялись все диагнозы, которые есть у Зайцевой на данный момент, отчего она страдает в течение длительного периода, в течение 10 лет. Это обстоятельство подтверждает отсутствие даже возможности у данного лица скрыться от следствия... Физически ей очень сложно исчезнуть, куда-то уехать", — сказала Козырь.

Потерпевший Игорь Берченко сказал, что в суде уже озвучивались данные о состоянии Зайцевой. "Состояние прекрасное, в остальном — поддерживаю прокуратуру", — сказал Берченко.

Позицию обвинения поддержала представитель потерпевших Лариса Матвеева: "У нас на примере госпожи Федирко, которая является свидетелем по этому делу, уже доказано, что она, не имея оснований, чтобы скрываться от суда, может это делать достаточно хорошо".

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.