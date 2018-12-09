В ВСУ рассказали, сколько денег заплатят резервистам за учебные сборы

3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных.

Резервисты и военнообязанные получат выплаты за участие в учебных сборах, которые проводятся в связи с введением военного положения.

Читайте такжеНа Львовщине резервист из автомата ранил военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Военнообязанным и резервистам за время прохождения сборов выплачиваются:

суточные за каждый день пребывания на сборах (но не по 60 грн как всем, а от 20% до 50% (от 60 грн) в зависимости от воинского звания);

средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;

военнообязанным и резервистам, которые не работают, воинские части выплачивают денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 грн в 2018 году).

Также резервистам выплачиваются:

денежные выплаты в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (1762 грн) в зависимости от воинского звания;

единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 грн).

Из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военного сбора (в размере 1,5%).

Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.

3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных. По словам президента Петра Порошенко, в сборах резервистов выразили желание принять участие в 2-3 раза больше мужчин, чем необходимо.