Порошенко разрешил заочно судить лиц, скрывающихся на оккупированной территории или в зоне АТО

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотвратимости наказания лиц, которые находятся на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения антитеррористической операции, и совершенствовании процедур осуществления конфискации" подписан президентом страны, сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом № 119-VIII от 15 января вносятся изменения в законодательство, согласно которым действие существующего в Уголовном процессуальном кодексе института "специального уголовного производства" распространяется на подозреваемых (обвиняемых), которые находятся на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения АТО, и объявлены в розыск.

Документом распространяется возможность осуществления специального досудебного расследования и специального судебного производства относительно подозреваемых (обвиняемых), которые находятся на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения АТО.

Изменения позволят применять специальную конфискацию в уголовном судопроизводстве исключительно на основании положений Общей части УК по всем преступлениям.

По новому закону, специальное досудебное расследование и специальное судебное производство будет осуществляться исключительно для лиц, которые объявлены в межгосударственный и/или международный розыск.