Европейские депутаты предложили создать в Киеве Европейский институт

Основным направлением работы Института Think Thank будет создание независимой экспертной публичной дискуссии, проработка программ и стратегий развития Украины, а также мониторинг экономических и политических процессов.

В среду, 19 декабря, состоялась встреча ректора Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко Леонида Губерского с евродепутатами и депутатами Верховной Рады Украины.

Целью мероприятия, которое состоялось в ответ на презентацию в Европарламенте Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Александра Домбровского и президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского проекта «Энергомост «Украина – ЕС», было обсуждение инициативы создания Европейского института при университете.

Евродепутат Михал Бони подчеркнул: "Это на Евромайдане под флагами Европейского Союза гибли люди за мечту жить в Европейском сообществе. Сегодня на втором конце Европы есть Brexit и кризис демократии во многих странах-членах ЕС. Европейский институт в Киеве является важным символом построения европейского диалога для защиты ценностей демократии и построения гражданского общества".

Народный депутат, глава Комитета ВР Украины по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский отметил, что "Украине нужны независимые ячейки Think-Tank, которые будут формировать стратегии и программы поддержки реформ. Однако основой является образование молодежи и местных кадров государственного управления. Нам нужна качественная модернизация государства, способного принимать европейские программы развития инфраструктуры и государственных услуг".

Ректор Леонид Губерский презентовал потенциал развития университетов и стратегию, которая включает новые направления европейских исследований.

Европейский институт будет охватывать следующие направления деятельности: образование студентов в области европейских исследований, права, экономики и социологии. Вторым компонентом будет подготовка кадров государственных служащих как для органов местного самоуправления, так и государства в целом, экспертов неправительственных организаций, а также получение опыта в получении средств от программ ЕС. Основным направлением работы Института Think Thank будет создание независимой экспертной публичной дискуссии, проработка программ и стратегий развития Украины, а также мониторинг экономических и политических процессов.

Евродепутат Михал Бони подчеркнул: "Институт является живым памятником "Евромайдана". Это возвращение к европейскому источнику - университетов Европы. Мы нуждаемся, чтобы Европа стала фронтом обороны демократических ценностей, особенно сегодня на востоке Европы - в европейском Киеве. Фундамент демократии является важным для защиты от фронтальной гибридной атаки на европейскую демократию. Общество Украины требует европейской солидарности. Вот почему Европейский институт будет в Киеве".

Участники приняли совместную программу мероприятий по созданию Института и обсудили стратегию программы для дальнейшей работы.

Идея создания Европейского института встретила большой интерес среди депутатов Европарламента многих европейских аналитических центров и учебных заведений. Заинтересованность в сотрудничестве в отдельных проектах заявляют фонды и западные корпорации, консалтинговые компании и известные юридические фирмы.