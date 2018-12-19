«Бизнес, который меняет страну»: объявлены победители национального конкурса лучших проектов по КСО

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» представил свой кейс «Лотереи как фундамент развития детского футбола в Украине», в основе которого - поддержка детской футбольной команды 2007 года рождения КДЮСШ №15.

17 декабря 2018 года на территории «IQ Business-Center» состоялась конференция «Бизнес, который меняет страну», которая стала логическим завершением национального конкурса кейсов по КСО. Организатором традиционно выступил Центр «Развитие КСО» при поддержке EY. По Целям устойчивого развития для участия в конкурсе были представлены 22 кейса украинских компаний, среди которых: Deloitte, Watsons, «1+1», «Энергоатом», Nestle, «Ашан Украина», «Концерн Галнафтогаз», «Небесна криниця», «Астарта», оператор государственных лотерей «М.С.Л.», «ДТЭК», «Прикарпатьеоблэнерго», «IT интегратор» и другие. Все проекты оценивались международными экспертами.

«Сегодня украинские компании в тренде, так как корпоративная социальная ответственность уже приобретает признаки системности. Она понемногу начинает вписываться в стратегию бизнеса. Более того, сегодня украинский бизнес увеличивает практически вдвое количество средств, которые выделяет на социальные и экологические проекты», - рассказала на брифинге руководительница Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности» Марина Сапрыкина.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» представил свой кейс «Лотереи как фундамент развития детского футбола в Украине», в основе которого - поддержка детской футбольной команды 2007 года рождения КДЮСШ №15. Воспитанием маленьких спортсменов занимаются заслуженный тренер Украины Александр Пасека и лицензированный тренер Виталий Булах. Напомним, что компания «М.С.Л.» стала титульным спонсором этой команды, обеспечила ее полную экипировку и трансфер в Нидерланды для участия в Международном турнире Slagharen Easter Cup (Оммен, 28.03-01.04.2018), где ребята завоевали серебро.Именно благодаря этому проекту была создана корпоративная футбольная команда «М.С.Л.», которая сейчас имеет возможность регулярно тренироваться на локациях КДЮСШ №15 под руководством заслуженного тренера Украины Александра Пасеки, а профессиональными спарринг-партнерами выступают подопечные футболисты. 30 сентября 2018 года команда «М.С.Л.» приняла участие в благотворительном турнире по мини-футболу «Кубок открытых сердец-2018», который проводит ВБО «Даун Синдром». Кроме того, компания «М.С.Л.» инициировала участие в организации этого турнира своих подшефных из КДЮСШ №15: маленькие футболисты провели мастер-класс для особых детей и сыграли с ними в футбол. И таким образом удалось совместить сразу два социальных проекта «М.С.Л.».

«Для «М.С.Л.» Центр «Развитие КСО» является своеобразной площадкой для обмена идеями. Это - возможность рассказать о реализованных проектах, показать в сжатом виде обществу и бизнесу, какова социальная деятельность компании», - подчеркнул директор по маркетингу «М.С.Л.» Павел Вайсеро. «Это и возможность поделиться знаниями и навыками, которые мы получали в течение многих лет. Ведь компания «М.С.Л.» существует почти 50 лет, за эти 50 лет было создано очень много проектов, связанных с КСО. Хочу напомнить, что в Украине в лотереи играют менее 10% взрослого населения, в то время как за рубежом - более 80%. Главная причина - недоверие: люди не знают, куда идут деньги от продажи лотерей. В то же время во всем мире лотереи финансируют отрасли, на развитие которых у государства не хватает денег, в частности - спортивные проекты. За годы своей деятельности компания «М.С.Л.» за свои средства реализовала немало социальных проектов, однако, широкой огласки о том, что все это стало возможным благодаря деньгам от лотерей, не было », - рассказал Вайсеро.

«М.С.Л.» принимает участие в конкурсе кейсов по КСО в третий раз. Так, в 2016 году компания представляла проект, посвященный строительству и развитию Универсального учебно-тренировочного центра зимних видов спорта «Льодограй» (Богуслав, Киевская область). В следующий раз речь шла о сотрудничестве с Киевским международным кинофестивалем «Молодість». Сейчас, с кейсом, посвященным развитию украинского детского футбола, компания победила в номинации «Лучший корпоративный вклад в Цель устойчивого развития №3: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию населения всех возрастов».