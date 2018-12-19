Украинца с судна Pomerania Ѕку освободили из плена нигерийских пиратов

Все 11 освобожденных моряков находятся в безопасном месте и ожидают возвращения к своим семьям.

Экипаж судна Pomerania Sky, среди одиннадцати членов которого были восемь поляков, двое филиппинцев и украинец, освобождены из плена нигерийских пиратов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

“Членов экипажа корабля Pomerania Sky, которых похитили в конце октября 2018 года у побережья Нигерии, освобождены. Все моряки находятся в безопасном месте и ждут возвращения к своим семьям”,- говорится в сообщении ведомства.

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Как отмечается, в Польше делом освобождения моряков с самого начала занималась межведомственная группа под руководством заместителя главы МИД Польши.

В польском ведомстве поблагодарили судовладельца и консультантов, а также власти Нигерии за профессионально проделанную работу и напомнили, что это пятое похищение поляков в Гвинейском заливе у берегов Африки с 2013 года.

МИД Польши призвал моряков проверять наличие страховки у судовладельца перед трудоустройством на корабле в опасном регионе.

Напомним, захват судна, которое шло под флагом Либерии из Анголы в нигерийский порт Омме, произошло 27 октября. Когда контейнеровоз шел на расстоянии 50 морских миль от побережья, к нему подошли две моторные лодки. Пираты поднялись на борт и захватили судно. На борту находились 11 членов экипажа, среди них был украинец.