В Гнутово задержаны 15 подозреваемых в пособничестве боевикам
12:47, 30 января 2015Общество
2097 0
В поселке Гнутово Донецкой области задержаны 15 человек, которые подозреваются в пособничестве боевикам.
Сотрудники МВД задержали предполагаемых пособников боевиков / УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В сообщении отмечается, что советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк и руководитель милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин приняли участие в спецоперации подразделений МВД и Нацгвардии в селе Гнутово.
Читайте такжеИз-за обстрелов боевиков приостановлена работа пункта пропуска "Гнутово"
Как отметил Зорян Шкиряк: "Общее количество жителей поселка около 400. Задержаны по подозрению в сотрудничестве с боевиками 15 человек. Проводятся следственно-оперативные действия".
По его словам, "спецподразделения правоохранителей сработали четко, согласованно, эффективно".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter