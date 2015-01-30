В Гнутово задержаны 15 подозреваемых в пособничестве боевикам

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В сообщении отмечается, что советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк и руководитель милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин приняли участие в спецоперации подразделений МВД и Нацгвардии в селе Гнутово.

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Как отметил Зорян Шкиряк: "Общее количество жителей поселка около 400. Задержаны по подозрению в сотрудничестве с боевиками 15 человек. Проводятся следственно-оперативные действия".

По его словам, "спецподразделения правоохранителей сработали четко, согласованно, эффективно".