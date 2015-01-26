Корректировщик удара по Мариуполю признался, что обстрел вели российские военные

Об этом гражданин Украины Валерий Кирсанов, который до конца 2014 года работал в ГАИ Мариуполя, рассказал на допросе, запись которого обнародовал председатель СБУ Валентин Наливайченко.

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По словам главы СБУ, корректировщиками огня по Мариуполю были гражданин РФ с позывным "Пепел" и гражданин Украины Валерий Кирсанов. На видео с допроса Валерий Кирсанов рассказывает, что с помощью Google-карты передал "Пеплу" координаты, по которым затем боевики открыли огонь.

На вопрос кто обстрелял Мариуполь Валерий Кирсанов ответил: "Подразделение "Пепла". "Пепел" является офицером российской армии, где руководит артиллерийским батальоном".

Глава СБУ сообщил, что первый приказ об обстреле Мариуполя боевики дали в 7.30. Всего их было 5. По словам Валентина Наливайченко, после осуществления обстрела российские военные вывели 4 установки "Град" и самоходный миномет "Тюльпан" из населенного пункта Маркино, поскольку получили информацию, о том, что в место, из которого велся обстрел направляется миссия ОБСЕ.

Кроме этого Валентин Наливайченко сообщил, что с помощью радиоперехвата СБУ установила, что передача информации и коммуникация между боевиками осуществлялась с помощью спутниковой связи "Белозер", которая имеется исключительно в распоряжении российской армии, а в данном случае - Южного округа вооруженных сил РФ.

Также журналистам показали снимки остатков реактивных снарядов от "Градов", которые были найдены после обстрела в Мариуполе, на которые нанесена соответствующая российская маркировка.