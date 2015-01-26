Корректировщик удара по Мариуполю признался, что обстрел вели российские военные
Задержанный СБУ гражданин Украины, который вел корректировку огня по Мариуполю сообщил, что обстрел велся российской артиллерией.
Об этом гражданин Украины Валерий Кирсанов, который до конца 2014 года работал в ГАИ Мариуполя, рассказал на допросе, запись которого обнародовал председатель СБУ Валентин Наливайченко.
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По словам главы СБУ, корректировщиками огня по Мариуполю были гражданин РФ с позывным "Пепел" и гражданин Украины Валерий Кирсанов. На видео с допроса Валерий Кирсанов рассказывает, что с помощью Google-карты передал "Пеплу" координаты, по которым затем боевики открыли огонь.
На вопрос кто обстрелял Мариуполь Валерий Кирсанов ответил: "Подразделение "Пепла". "Пепел" является офицером российской армии, где руководит артиллерийским батальоном".
Глава СБУ сообщил, что первый приказ об обстреле Мариуполя боевики дали в 7.30. Всего их было 5. По словам Валентина Наливайченко, после осуществления обстрела российские военные вывели 4 установки "Град" и самоходный миномет "Тюльпан" из населенного пункта Маркино, поскольку получили информацию, о том, что в место, из которого велся обстрел направляется миссия ОБСЕ.
Кроме этого Валентин Наливайченко сообщил, что с помощью радиоперехвата СБУ установила, что передача информации и коммуникация между боевиками осуществлялась с помощью спутниковой связи "Белозер", которая имеется исключительно в распоряжении российской армии, а в данном случае - Южного округа вооруженных сил РФ.
Также журналистам показали снимки остатков реактивных снарядов от "Градов", которые были найдены после обстрела в Мариуполе, на которые нанесена соответствующая российская маркировка.