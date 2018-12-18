Коллеги эколога, которому во двор бросили гранату, связывают нападение с его профессиональной деятельностью

Полиция Днепропетровской области по данному факту открыла уголовное производство по статье 4 статьи 296 УК ("Хулиганство").

Глава общественного формирования "ЭкоПатруль" и глава общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика связывает нападение на коллегу, во двор которого бросили гранату в Синельниково, с его профессиональной деятельностью. В частности, по ее словам, это может быть связано с разоблачениями, которые он делал в связи с незаконной вырубкой дубовых насаждений в Синельниково.

Об этом говорится в статье "Гранаты, поджоги, запугивания детей: Как угрожают активистам, борющимся с незаконной вырубкой лесов" на сайте 112.ua.

"К моменту, как "ЭкоПатруль" стал заниматься этим вопросом, было уже вырублено 1,5 га дубовых посадок. Мы стали оказывать сопротивление, но там четкий, налаженный бизнес", - рассказала глава общественного формирования "ЭкоПатруль".

По фактам незаконной вырубки дубовых насаждений, которые установили члены общественного формирования "ЭкоПатруль", на досудебном расследовании в следственном отделе Синельниковского отделения полиции ГУНП в Днепропетровской области находятся уже 4 уголовных производства. Предварительно они квалифицированы согласно части 1 статьи 246 УК "Незаконная вырубка леса".

Юрист "ЭкоПатруля" Наталия Бут рассказала, что экологическая организация передала полиции такие зафиксированные факты: 3 ноября около села Парное были задержаны неустановленные лица, которые, спиливая бензопилами дубы, уничтожили 76 деревьев. В соответствии с возбужденным уголовным производством на две бензопилы и автомобиль был наложен арест. В тот же день по факту уничтожения 30 дубов в селе Вишневецкое был наложен арест еще на две бензопилы черных лесорубов. Активисты "ЭкоПатруля" способствовали задержаниям 21 и 30 ноября, в результате было арестовано еще несколько автомобилей и бензопил.

Как известно, во двор члена общественного формирования "ЭкоПатруль", который участвовал в разоблачении незаконных вырубок, 11 декабря неизвестные, предположительно, бросили гранату. По этому факту ГУНП в Днепропетровской области открыли уголовное производство по статье 4 статьи 296 УК ("Хулиганство").