Реформа адвокатуры превратилась в политическую борьбу из-за квот в ВРП и ВККС - адвокат

Адвокатское сообщество уже заявило, что, в случае голосование за законопроект карточками отсутствующих депутатов, придаст этот факт огласке и юридической оценке.

Законопроект №9055 может быть рассмотрен в Верховной Раде на текущей сессионной неделе, однако парламентские фракции публично критикуют проект и не готовы его поддерживать.

Об этом пишет в своем блоге на Цензор.нет адвокат Юрий Григоренко.

Сам законопроект стал предметом политического торга между фракциями накануне избрания представителей адвокатуры в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Кроме того, выгодной стороной законопроекта представляется новая система выборов в адвокатское самоуправление, за которым закреплены полномочия по доступу в адвокатскую профессию.

«Цинизм ситуации в том, что торги конституционными правами на защиту прикрывают прагматичные цели делегировать в адвокатское самоуправление лояльных власти людей. Съезд адвокатов избирает по 2 представителя в Высший совет правосудия и Высшую квалифкомиссию судей, а также Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Формирование нового состава этих органов не за горами, и именно по этому спустя два года реформа адвокатуры стала приоритетом для власти», - считает адвокат.

В публикации он приводит критические комментарии нардепов как фракций большинства, так и оппозиции относительно законопроекта 9055, который уже признан коррупциогенным в парламентском комитете по борьбе с коррупцией. В связи с этим адвокатское сообщество ожидает, что при голосовании за реформу адвокатуры могут быть санкционированы нарушения регламента и документ получит необходимые голоса за счет карточек отсутствующих депутатов.

Адвокатское сообщество уже заявило, что, в случае голосование за законопроект карточками отсутствующих депутатов, придаст этот факт огласке и юридической оценке.

Более того, адвокаты собрались фиксировать ход голосования на видео. Они приводят в качестве аргумента практику Конституционного суда, который признавал законы, принятые без соблюдения закона о регламента, не соответствующим Конституции.

Как известно, законопроект 9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» был внесен президентом 6 сентября 2018 года как неотложный. Реформа адвокатуры вызвала сопротивление в адвокатском сообществе. Законопроект не прошел оценок Венецианской комиссии и признан Комитетом ВР по борьбе с коррупцией коррупциогенным.